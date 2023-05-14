وزير الشباب يستقبل ممثل صندوق الأمم المتحدة لبحث التعاون المشترك

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فريدريكا مايير ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان بمصر، بمقر الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لمناقشة عدد من ملفات العمل المشترك ، وبحث تعزيز التعاون في الفترة المقبلة.



تناول اللقاء، مناقشة التعاون المثمر بين الوزارة والصندوق والتعاون الجديد في مبادرة Guardian Girls للكاراتيه، وكذلك مناقشة ترتيبات وتوقيتات إطلاق الاستراتيجية الوطنية للشباب والنشء التي أعدتها الوزارة، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والمعهد العربي لإعداد القيادات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ومناقشة دعم صندوق الأمم المتحدة للسكان لوحدة السياسات وتطوير الأعمال بالوزارة لتسهيل التنفيذ.

كما تطرق اللقاء إلي مناقشة إضفاء الطابع المؤسسي علي أندية السكان، وكذا التقدم المُحرز في ملف المساحات الآمنة، صياغة إطار عمل وطني من أجل السلام والأمن للشباب تحت رعاية وزارة الشباب.

أكد وزير الشباب والرياضة أن الدولة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي حريصة على المشاركة المجتمعية لجميع المؤسسات في المجتمع المصري، والتوسع في تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية التي تدعم الشباب والنشء في برامجهم المختلفة، انطلاقاً من الدور الوطني والذي يعود بالنفع على المجتمع في شتي المجالات.



عبر "صبحي" عن شكره تقديره للجهود الكبيرة المبذولة في مصر من قبل صندوق الأمم المتحدة للسكان، مشيداً بالتعاون المثمر والبناء بين الوزارة والصندوق في مختلف البرامج التي يتم تنفيذها على مدار العام، خاصة في ملف تأهيل الشباب لسوق العمل وصقل مهاراتهم، حيث تعمل الوزارة من خلال الشراكات المتعددة علي تحقيق الاستفادة القصوي لأكبر عدد من الشباب.

من جهتها، شددت فريدريكا ميير ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان بمصر علي أهمية شراكة الصندوق مع وزارة الشباب والرياضة، مشيدةً بالتطور الملحوظ التى تشهده الوزارة عبر دعم وتمكين العديد من النماذج الشبابية الناجحة، موجهةً الشكر للحكومة المصرية ممثلة في الوزارة علي الدعم الدائم والمستمر مع الصندوق.

حضر اللقاء، من وزارة الشباب والرياضة اللواء اسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب، الدكتور عبد الله الباطش مساعد الوزير للسياسات والتنمية الشبابية، منال جمال رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، محمد عبد النبي رئيس الادارة المركزية للمدن الشبابية، مصطفي مجدي معاون الوزير للسياسات والتنمية الشبابية، مصطفي عز العرب معاون الوزير للتنمية المجتمعية والثقافية، ومن جانب الصندوق منال عيد مدير برامج الشباب، السيدة سالي زهني مدير برنامج المساحات الآمنة.