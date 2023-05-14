"بيت السيناري" ينظم لقاءً مفتوحًا مع المؤرخ بيتر جران الأربعاء المقبل

ينظم بيت السناري الأثري، التابع لمكتبة الإسكندرية، لقاء مفتوحا مع المؤرخ الدكتور بيتر جران، أستاذ التاريخ المصري الحديث بجامعة تمبل الأمريكية، وذلك في السابعة من مساء الأربعاء المقبل، بمقر البيت في السيدة زينب.

يدير اللقاء الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، وسيتم خلاله مناقشة العديد من الموضوعات الثقافية والتاريخية الهامة والمشوقة.

ستُتاح الفرصة للمشاركين لطرح الأسئلة والمشاركة في المناقشات، مما يتيح للجميع للاستفادة من معرفة بيتر جران الرائعة وتجربته الواسعة في مجال التاريخ المصري الحديث.