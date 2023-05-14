جامعة القناة تعقد ندوة موسعة لهيئة الفولبرايت مصر الأمريكية

عقد قطاع الدراسات العليا والبحوث

بجامعة القناة ندوة موسعة صباح اليوم، بحضور وفد هيئة الفولبرايت مصر الأمريكية، لبحث سبل التعاون والتعريف بمنح فولبرايت للأبحاث والدراسة بالولايات المتحدة الأمريكيه

أقيمت الندوة تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة، و إشراف عام الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، و مشاركة الدكتورة ماجي نصيف المدير التنفيذي لمؤسسة هيئة فولبرايت مصر الأمريكية، وذلك بقاعة الفيديوكونفرانس بمقر الجامعة الجديد.

بحضور وكلاء الكليات لشئون الدراسات العليا والبحوث، وأعضاء هيئة التدريس، و طلاب الدراسات العليا والبحوث، و الباحثين

وقد استقبل الدكتور ناصر مندور وفد الهيئة برئاسة الدكتورة ماجي نصيف المدير التنفيذي للهيئة بمصر، والدكتورة نهى صلاح منسق البرامج بالهيئة،

و اشرف جمعه ممثل وزارة التعليم العالي،

وحضر الاستقبال الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، و الدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث السابق،

وقد دار حوار مفتوح بينهم حضره عمداء كليات الجامعة بقاعة مجلس الجامعة للتعريف باهم البرامج التى تقدمها الهيئة

حيث أكد رئيس الجامعة أن الهدف من الندوة هو المساهمة في تعزيز وتنمية مهارات الخريجين والباحثين بالجامعة،

مؤكدا على أهمية تعزيز سبل التعاون بين الهيئة والجامعة فى مجالات البحث العلمي، وزيادة فرص أبناء الجامعة في الحصول على المنح والبعثات الخارجية.

كما أضاف رئيس الجامعة أن عقد مثل تلك الندوات، و هذا التعاون مع هيئة الفولبرايت مما يساهم فى خلق فرص لتبادل الثقافات والمعلومات والخبرات بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب بجامعة القناة والجامعات الأمريكية

و فى افتتاحه للندوة- أشار الدكتور محمد سعد زغلول أن قطاع الدراسات العليا والبحوث حريص على صقل المهارات،

و زيادة خبرات وتنمية قدرات شباب الباحثين و الطلاب و اعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة بالجامعة، وذلك من خلال مشاركتهم فى الأنشطة الدولية والتى من أهمها التعاون مع هيئة الفولبرايت.

مشيرا إلى هذا التعاون الناجح و المثمر بين الجامعة و هيئة فولبرايت

والذي تسعى من خلاله الجامعة لزيادة فرص باحثيها و طلابها للحصول على المنح الدراسية من أجل دعم البحث العلمي.

موضحا أن الندوة سوف تشمل التعريف بالمنح المقدمة من هيئة فولبرايت لطلاب الماجستير و الدكتوراه و الباحثين فى المجالات مختلفة.

وأضاف أن الندوة تشمل إلقاء الضوء على كافة الشروط و المستندات المطلوبة،

و كيفية استكمال استمارة التقدم.

وقد أعربت الدكتورة ماجي نصيف عن سعادتها بتواجدها داخل جامعة قناة السويس، تلك الجامعة العريقة التي يجمعنا بها تاريخ طويل من التعاون،

مشيرة الى أن المنحة تساهم فى بناء المهارات لدى الحاصلين عليها في المجالات المختلفة وتعزز قدراتهم الريادية كما تساعد فى تقوية إجادتهم للغة الإنجليزية.

ويذكر أن الندوة قد تناولت عرض البرامج المقدمة من الهيئة والتى من بينها

برنامج الطلبة والمقدم لطلاب الدراسات العليا والبحوث فى جميع المجالات

وبرنامج أعضاء هيئة التدريس وهو برنامج يمنح لإجراء أبحاث في جميع المجالات الطبية المتخصصة، و يقدم دورات دراسية أكاديمية أو مهنية و خبرة تدريب عملي.

كما تقدم برنامج الكليات المجتمعية للمهنيين ويقدم إلى خريج كليات الزراعة و السياحة و الفنادق، و إدارة الأعمال،

و الهندسة التطبيقية و التعليم فى مرحلة الطفولة.

وتقدم برنامج استضافة أستاذ أمريكي،

بالإضافة إلى برنامج مدرسي اللغة الإنجليزية، حيث يهدف البرنامج لتحسين مهارات التدريس لديهم وإجادة اللغة الإنجليزية.

وتقدم برنامج الدراسات الإسلامية وهو مخصص لخريجي جامعة الأزهر و دار العلوم، فى مجال الدراسات الإسلامية

والجديد هو تشجيع ذوي الهمم للتقدم للحصول على إحدى هذه البرامج والتي تنطبق عليهم الشروط.