إحالة المتهم بسرقة متعلقات الشقق السكينة بعين شمس للمحاكمة الجنائية

قررت النيابة العامة، إحالة عاطل لاتهامه بسرقة متعلقات الشقق السكنية بمنطقة عين شمس، للمحاكمة الجنائية.

وكان قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة القي القبض علي أحد الأشخاص"له معلومات جنائية".

وبتفتيشه عثر بحوزته (مبلغ مالى - فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار - ٥ هواتف محمولة - مشغولات ذهبية - دراجة نارية بدون لوحات "ملكه") وجميعهم من متحصلات وقائع سرقة.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه و سرقة المساكن بذات الأسلوب.

باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة، فيما تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.