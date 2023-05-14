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الأحد 14 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

إدارة الهرم التعليمية تحقق المركز الثالث في مسابقة الطفل المبدع

الطفلة كارما السيد
الطفلة كارما السيد
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 حققت الطفلة كارما السيد محمد بروضه الفراعنة الرسمية لغات والتابعة لإدارة الهرم التعليمية المركز الثالث جمهورى فى مسابقة الطفل المبدع تحت شعار الراوي الصغير.

جاء ذلك تحت رعاية رضا حجازى وزير التعليم والتعليم الفني و راندة شاهين رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام ومدير عام الإدارة العامة لرياض الأطفال .
و أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة و سمية الخطيب وكيل المديرية و أمل مبروك مدير عام  التعليم العام وأمل صلاح الدين موجه عام رياض الأطفال مركزي.

وهنأ سلومة الطفلة الفائزة متمنين لها دوام التوفيق .

ادارة الهرم التعليمية التربية والتعليم بالجيزة المركز الثالث رياض الأطفال الإدارة المركزية