محافظ قنا يناقش الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية

عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اجتماعا موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذي وآليات دفع العمل بعدد من المشروعات الخدمية بمراكز المحافظة، وذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ وحسام حمودة السكرتير العام للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية المعنية .



ناقش محافظ قنا خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات بقطاعات الطرق والنقل والري والكهرباء والشباب والرياضة وبرنامج التنمية المحلية لصعيد مصر وبعض مشروعات الخطة الاستثمارية لمجالس المدن ومقترحاتها، وذلك فى إطار جهود الدولة لدفع تنفيذ المشروعات التنموية والخدمات والإسراع بتنفيذها لتحقيق رضا المواطنين.

وقال الداودي، إن الجهاز التنفيذي بالمحافظة يضع المشروعات الخدمية والتنموية على أجندة الأولويات للانتهاء منها وفق التوقيتات الزمنية المحددة لكونها من المشاريع التي تمس الحياة اليومية للمواطنين حيث ان دخولها للخدمة سوف يُحدث طفرة كبيرة في مستوى الخدمات المقدمة لأهالى القرى المستهدفة.