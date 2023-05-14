«القومي لحقوق الإنسان»: هناك ضرورة للقضاء على أشكال التمييز ونشر ثقافة المساواة

قال السفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنه يجب مناهضة التمييز كونه من حقوق الإنسان الأساسية، ولكل مواطن الحق في المساواة ومنع التمييز ضده بسبب الأصل والعرق واللون أو خلافه، كما أن التمييز يؤدي إلى الحرمان.

وأضاف خلال جلسة «القضاء على كافة أشكال التمييز» بالحوار الوطني، أن هناك ضرورة للقضاء على أشكال التمييز ونشر ثقافة المساواة ومحاربة روح التعصب والكراهية ومكافحة جميع القوالب النمطية الخاطئة، ولأن هناك دول أخرى تعاني من مشكلات اللاجئين والمهاجرين الذي يعتبروا أكثر الفئات تعرضا للتمييز.

وتابع: «يجب أن يكون التمييز في أولويات العمل البرلماني بالمرحلة القادمة، مشيرا إلى أن الدولة قامت بدور مهم في مناهضة التمييز، ذاكرا أن هناك مشروع قانون تعده وزارة العدل في ذلك الملف»، مشيرًا إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان في 2008 أول جهة تتحدث عن موضوع مناهضة التمييز، وأعد مشروعا مهما للغاية في هذا الملف يعالج خطاب الكراهية والمواطنة وتحسين التعليم وإعلاء قيم الأسرة وتصحيح الخطاب الديني والتعصب الرياضي والإساءة للأديان والتنمر وغيره.