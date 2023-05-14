وكيل تعليم الجيزة تتفقد لجان امتحانات إدارة العجوزة

تفقدت سمية الخطيب، وكيل مديرية الجيزة التعليمية، لجان امتحانات مدارس القدس للتعليم الأساسى، حيث زارت مدارس الكرامة الثانوية الإعدادية بنات، واللواء الرسمية للغات، التابعين لإدارة العجوزة التعليمية وكان في استقبالها الدكتورة حنان موسي مدير عام الإدارة.

حيث توجهت لمتابعة جميع اللجان الامتحانية وأدى طلاب الصف السادس الابتدائي امتحانهم اليوم فى مادتى اللغة الأجنبية والعلوم وطلاب الصف الثانى الإعدادي فى مادة الدراسات الاجتماعية.

وطلاب الصف الثانى الثانوي العام فى مادتى الأحياء والفلسفة والمنطق .

واطمأنت علي دخول الطلاب للجان الامتحان وكانت الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط واطمأنت من الطلاب علي منصة الامتحان بنسبة 100٪؜ ثم تابعت الكنترول

وتفقدت شيتات الرصد وأكدت منع دخول الهاتف المحمول مع الطلاب داخل اللجان، مقدمة الشكر للجميع على الانضباط وحسن سير العملية الامتحانية.