تجديد حبس عاطل بتهمة قتل شخص طعنا داخل ورشة مهجورة بعين شمس

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح عين شمس، تجديد حبس عاطل قتل شخص طعنا بالسكين داخل ورشة مهجورة بـ منطقة عين شمس 15 يوما علي ذمة التحقيقات ويراعي التجديد في الميعاد المُحدد.

وكان قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا من الأهالى يفيد بوجود شخص متوفى بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تم العثور على جثة (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم) بمحل البلاغ وبها إصابات عبارة عن جرح نافذ بالصدر، وبسؤال شقيق المتوفى قرر بأن شقيقه يقوم بالمبيت بإحدى الورش المهجورة بمحل البلاغ وتلقيه اتصالا هاتفيًا من (شخص) يُفيد بحدوث مشاجرة بينه وبين (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) تعدى خلالها الأخير على "المتوفى" بالضرب باستخدام سلاح أبيض "سكين" ولاذ بالفرار، ونتج عن ذلك إصابته المشار إليها والتي أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه "مصاب بجرح بالجسم" وبحوزته السلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار اليه وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.