وزير الصناعة الفرنسي: استثمارات بقيمة 700 مليون يورو لإنتاج الألواح الشمسية

الأحد 14/مايو/2023 - 03:26 م

أعلن وزير الصناعة الفرنسي رولان ليسكيور، اليوم /الأحد/ أن بلاده ستقوم ببناء مصنع لإنتاج الألواح الشمسية الكهروضوئية، في مدينة "سرجومين" في إقليم "موزيل" بشمال شرقي فرنسا، باستثمارات تصل إلى 700 مليون يورو. وقال ليسكيور في تصريحات له اليوم، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيعلن عن هذه الاستثمارات رسميا غدا /الاثنين/ خلال مؤتمر "اختر فرنسا" في فرساي" (جنوب غربي العاصمة باريس)، مضيفا أن هذا المشروع سيتيح توفير 1700 فرصة عمل.

وأضاف: "على مدى سنوات، قمنا بتوفير دعم لتصنيع الألواح الكهروضوئية في دول أخرى من العالم، والآن سيتم انتاج ألواح كهروضوئية "مصنوعة في فرنسا". ووفقا لصحيفة "جورنال دو ديمونش" سيتم تنفيذ المشروع من خلال شركة " Holosolis، وهي فرع من مجموعة "إينو إنرجي" والتي تضم شركة "سيمنز" والعديد من الجامعات الأوروبية من بين مساهميها.

ومن المفترض أن يبدأ تشغيل المصنع في عام 2025 بطاقة إنتاجية تقدر ب 5 جيجاواط، ورحب ليسكيور بهذا المشروع قائلا: "سنقوم بتصنيع المنتجات التي سنستهلكها في فرنسا. سنخلق بذلك فرص عمل في البلاد".