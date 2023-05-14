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الأحد 14 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدورى الإنجليزى.. هالاند يقود السيتى أمام إيفرتون

هالاند
هالاند
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أعلن بيب جوارديولا المدير الفنى لفريق مانشستر سيتى، تشكيل فريقه الذى يوجه به نظيره إيفرتون، وذلك بعد قليل على ملعب "جوديسون بارك"، ضمن منافسات الجولة الـ36 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.

وجاء تشكيل فريق مانشستر سيتى كالتالى:
حراسة المرمى: إيدرسون مورايس.
خط الدفاع: كايل والكر ، روبن دياز، ايميريك لابورت، مانويل أكانجي.
خط الوسط: رودريغو هيرنانديز، إلكاي جوندوجان، فيل فودين .
خط الهجوم: رياض محرز، جوليان ألفاريز، إيرلنج هالاند.

ويحتل فريق مانشستر سيتى صدارة ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 82 نقطة، بينما يقع إيفرتون فى المركز الـ17 برصيد 32 نقطة.

مانشستر سيتى بيب جوارديولا إيفرتون تشكيل فريق مانشستر سيتى