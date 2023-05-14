"غرفة الإسكندرية" تستقبل سفيري إسبانيا وإستونيا لبحث سبل التعاون

استقبلت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل، كلاً من سفير دولة إسبانيا إيرانزو إدواردو، والمستشار الاقتصادي والتجاري وإدواردو سوريانو، وسفيرة دولة إستونيا إنجريد عامر.

وخلال اللقاء تم بحث سبل التعاون بين مصر وإسبانيا وإستونيا، خاصة في القصاع الاقتصادي والتجاري، إضافة إلى مناقشة آليات زيادة التبادل التجاري.

وجاء اللقاء في إطار فعاليات مشروع Sole والتي تأتي بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي في مشاريع الطاقة المتجددة، بحضور ومشاركة سعادة السفير كريستيان بيرغر، رئيس وسفير وفد الاتحاد الأوروبي، والذي يأتي تزامناً مع احتفالية أسبوع أوروبا.

جاء ذلك بحضور أعضاء مجلس الإدارة الأستاذ محمد حفني و محمود مرعي والمهندس شريف الجزيري، والدكتور علاء عز الأمين العام لCEEBA، وبسنت قاسم مستشار العلاقات التجارية بغرفة الإسكندرية.