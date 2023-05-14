مشادة كلامية بين خالد داوود ومقرر لجنة الحقوق السياسية في الحوار الوطني

نشبت مشادة كلامية داخل قاعة الحوار الوطني بين خالد داوود المتحدث الإعلامي للحركة المدنية الديمقراطية، ومحمد عبد الغني مقرر لجنة الحقوق السياسية في الحوار الوطني؛ اعتراضا على كلمة الأول خلال الجلسة، التي تحدث فيها عن عيوب ومزايا القائمة النسبية في الانتخابات.

وتدخل ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني في التعقيب على ما حدث، قائلا: أخالف المستشار محمود فوزي، وأنا منحاز للقائمة النسبية.

على الجانب الآخر، أعرب السياسي ياسر الهواري، عن انحيازه التام للقائمة النسبية، مطالبا مؤيدي النظام المغلق بإعادة التفكير في هذا الأمر.



