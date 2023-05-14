"النواب" يوافق على موازنة القومي لتنظيم الاتصالات للعام المالي 2023/2024

وافقت لجنة الاتصالات بمجلس النواب برئاسة النائب احمد بدوي خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد، علىمشروعي الخطة والموازنة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وتم استعراض المؤشرات والنتائج التي حققها الجهاز في الحساب الختامي عن العام المالي 2021/2022، هذا بالإضافة إلى الإيرادات والوفر الذي حققه الجهاز في المصروفات العامة.

واستعرض المهندس اشرف حسني نائب رئيس الجهاز للشئون الماليه امام اللجنة الجهود والإنجازات التي تمت خلال العام الماضي، في مختلف الجوانب العديدة والتي تم سردها امام اللجنة.

وأكد النائب احمد بدوي أن الجهاز يستهدف خلال موازنة العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤: إنشاء وتشغيل عدد ٢٥٠٠ محطة تغطية جديدة بخدمات المحمول ( صوت وبيانات ) لتكثيف التغطية بالمناطق المأهولة بالسكان و توفير التغطية بالتوسعات العمرانية وعلى الطرق الجديدة .

كما يستهدف التوسع في توفير خدمات الاتصالات الارضية باستخدام تكنولوجيا الالياف الضوئية لاجمالي عدد ٣ مليون خط لتحسين الخدمة بالمناطق المأهولة بالسكان والتوسعات العمرانية الجديدة.

الجهاز يستهدف انفاق ٣ مليارات جنيه على مشروعات الخدمة الشاملة.

وأكد المهندس اشرف حسني نائب رئيس الجهاز للشئون الماليه أن الجهاز ساهم في استضافة الاحداث الدولية، والمركز الأول للسيرت المصري، واعتماد المركز المصري الافريقي لتعزيز مكانة مصر على المستويين الدولي والإقليمي.

وتم اعتماد المركز المصري الأفريقي للتدريب في مجال تنظيم الاتصالات (EG-ATRC) من خلال الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) كأحد مراكز التدريب الشريكة له وذلك بعد أن تخطى المعايير الموضوعة والخاصة باختيار شركاء لأكاديمية تدريب الاتحاد الدولي للاتصالات من بين أكثر من ٦٠ مركز مشارك من دول العالم مستوى العالم.

وقام المركز بعقد عدد 9 دورات تدريبية لـ150 متدرب من 45 دولة افريقية وعربية.

وحصل الجهاز على جائزة أفضل كيان مؤثر في الأمن السيبراني لعام 2022، وكذلك في المؤتمر الرابع للابتكار بالأمن السيبراني الذي عقد في تونس.

وفوز المركز الوطني لاستعداد الطوارئ الحسابات والشبكاتEG-CERT بالمركز الأول في المناورة السيبرانية العاشرة للمركز العربي الإقليمي للأمن السيبراني.

وفوز المركز الوطني لاستعداد الطوارئ الحسابات والشبكات EG-CERT بعضوية مجلس إدارة فريق الاستجابة لطوارئ الحاسب لمنظمة التعاون الإسلامي .

وتوقيع اتفاقيات تعاون ثنائية مع العديد من الدول العربية والافريقية لفتح افاق التعاون المشترك على المستويات الدولية الاقليمية.

وفوز مصر بعضوية المجلس الادراي للاتحاد الدولي لاتصالات عن افريقيا وعضوية لجنة لوائح الراديو التابعة لاتحاد.

وانتخاب العديد من كوادر الجهاز في تولى مناصب دولية مرموقة في المنظمات الدولية.

المساهمة في إطلاق القمر الصناعي نايل سات – 301 عن طريق توفير الموارد والحيزات الترددية.

استضافة الندوة العالمية للاتصالات GSR 23 وهي بمثابة المؤتمر السنوي للاتحاد الدولية للاتصالات بحضور مئات القادة ومتخذي القرار على مستوى العالم في مدينة شرم الشيخ بداية الشهر القادم.

رفع كفاءه سرعة الانترنت في فنادق الدرجة الأولى بشرم الشيخ بهدف استيعاب اعداد الوفود الدولية المشاركة بمؤتمر المناخ COP 27 .

بالاضافه الي تخصيص ترددات جديدة لشركة اورنج مصر -في الحيز 2600 بنظام TDD مقابل 440 مليون دولار.

والترخيص للشركة المصرية للإنشاء وتشغيل شبكة الجيل الثاني لخدمات الهاتف المحمول مقابل 900مليون جنيه.

وأسفرت نتائج أعمال الجهاز عن العام المالي 2021-2022 عن تحقيق إجمالي إيرادات بلغ 8.7 مليار جنيه بنسبة زيادة 31% عن المستهدف البالغ 6.65 مليار وبمعدل تطور 18% عن المحقق في العام السابق 2020-2021 والبالغ 7.35 مليار.

ونتج عنها فائض بعد استبعاد التكاليف والمصروفات بلغ 5.8 مليار بنسبة زيادة 38% من المستهدف البالغ 4.2 مليار وبمعدل تطور 24% من فائض العام السابق 2020-2021 والبالغ 4.7 مليار (بلغت حصة الخزانة العامة منه 3.5 مليار).

وساهم الجهاز في زيادة حصيلة الخزانة العامة للدولة ب 5.2 مليار جنيه تمثلت في فائض للحكومة قدره 3513 مليون جنيه بزيادة 38.5% عن المستهدف تحقيقه بالإضافة الى ضرائب الدخل 1687 مليون جنيه مستحقات الخزانة العامة للدولة.

الطرق والمناطق المحرومة ومبادرة حياة كريمة أهم مشروعات الخدمة الشاملة لنشر وتحسين خدمات الاتصالات

وتابع نائب رئيس الجهاز، انفق ثلاثة مليارات جنيه على مشروعات الخدمة الشاملة "حياة كريمة" و"نشر الخدمات على الطرق وفي المناطق النائية" تمثلت في:

- انشاء وتأجير أبراج اتصالات لاسلكية تشاركية بعدد 491 قرية ضمن المرحلة الأولى لمشروع حياة كريمة.

- توصيل 10.390 خط فيبر بتكلفة تقديرية 30 ميلون جينة في محافظات شمال سيناء القليوبية. الفيوم. ومطروح.

وقام الجهاز بطرح واسناد عمليات لتغطية خدمات شبكات المحمول لعدد 17 طريق استراتيجي بإجمالي أطوال 1372 كم، و27 منطقة محرومة من خدمات الاتصالات، انترنت الأشياء، والحوسبة السحابية، ومراكز الاتصال فرص لجذب الاستثمارات في قطاع الاتصالات:

- إصدار الإطار التنظيمي لتقديم خدمات انترنت الأشياء بسوق الاتصالات المصري.

- وتم اعتماد تسجيل شركات امازون. لينك داتا سنتر. أي فاينانس كمقدمي خدمات الحوسبة السحابية في جمهورية مصر العربية.

- هذا بالإضافة إلي أنه تم إنشاء واعتماد 2930 محطة محمول جديدة؛ خلال عام 2022 بنسبة زيادة 33% مقارنة بعام 2021.

وتابع أنه تم:

- تعديل بعض أحكام القانون 10 لسنة 2003 الخاص بتنظيم الاتصالات لتقنين وتنظيم استخدام المعدات والأجهزة الخاصة بالاتصالات.

- تغليظ العقوبات على المخالفين، بعد انتشار استخدام الأجهزة غير المعتمدة والتي تؤثر سلبيا على جودة خدمات الاتصالات.

- تطبيق الكود التعريفي الموحد لأبراج ومحطات التليفون المحمول.

- اعلان استراتيجية الانترنت العريض النطاق بهدف تحسين خدمات الانترنت الأرضي وخطوط التليفون الأرضي خلال الفترة 2022-2025 بجمهورية مصر العربية.

- الانتهاء من اعداد إطار تنظيمي عام لإنشاء وتشغيل وتأجير البنية الأساسية لشبكات الاتصالات اللاسلكية داخل المباني.

- زيادة كثافة وتوسيع رقعة القياس الميدانية الخاصة بمؤشرات الجودة لخدمات التليفون المحمول.

- تنفيذ اجمالي عدد 199 ضبطية قضائية خلال عام 2022، وعدد 98 ضبطية لإزالة أجهزة تقوية شبكات وعدد 101 ضبطية شبكات وأجهزة غير معتمدة.

- التفتيش على عدد 5700 محطة تليفون محمول، وعدد 8200 نقطة بيع تابعة للشركات للتأكد من الالتزام بالمعايير والمواصفات.

وأقر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات آليات جديدة لتعويض مستخدمي خدمات الانترنت الثابت المنزلي في حالة توقف أو تعطل الخدمات، وتتضمن الآليات الجديدة إلزام الشركات في حالة انقطاع الخدمات لفترة زمنية أقل من 24 ساعة، بتقديم حد أدنى للتعويض لصالح المستخدم لا يقل قيمته عن نفس قيمة انقطاع الخدمة، سواء بفترة زمنية مماثلة لزمن الانقطاع أو بمتوسط حجم الاستهلاك للباقة المشترك فيها، كما ألزم الجهاز الشركات بمضاعفة قيمة التعويض المستحق لكل يوم عطل، وذلك في حالة انقطاع الخدمة لفترة زمنية تتجاوز 24 ساعة، بحيث يتم استخدام التعويض خلال 30 يوم من تاريخ إضافته للمستخدم بشكل تلقائي فور استعادة الخدمة بمجرد تقديم المستخدم لشكواه للشركة وفحصها وثبوت أحقيته للتعويض، على أن يتم إرسال رسالة نصية للمستخدم توضح فيها تفاصيل التعويض المستحق.

وصدور قرار بتشكيل لجنة حقوق المستخدمين بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وعقد اول اجتماع للجنة برئاسة السيد الوزير.

وتغريم مقدمي خدمات الهاتف بما يقدر 230 مليون جنية لمخالفات شكاوى العملاء وجودة الخدمة وقواعد البيانات.

تم عقد ندوات وورشة عمل للتوعية والتعريف بمهام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وحقوق المستخدمين والتعريف بأهمية موضوعات الامن السيبراني.

وتم اصدار 5580 خبر وتقرير صحفي ونشر 5662 خبر على مواقع التواصل الاجتماعي إجراء 86 تقرير ومداخلة مرئية خلال 2022.

وزيادة متابعي صفحات التواصل الاجتماعي للجهاز بنسبة 110% خلال 2022 مقارنة بعام 2021

زيادة الساعات الإنتاجية لمركز تلقى الشكاوى 155 بنسبة 50%.

ونشر تقرير شهري عن مؤشرات سوق الاتصالات على تطبيق MY NTRA بالإضافة الي اعداد 9 تقارير إحصائية بهدف زيادة وعي المواطن.

