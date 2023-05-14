انطلاق فعاليات مسابقة "اعرف بلدك" باتحاد طلاب "آداب عين شمس"

انطلقت بكلية الآداب جامعة عين شمس فعاليات مسابقة "اعرف بلدك" التي نظمتها إدارة رعاية الشباب واتحاد الطلاب، وذلك تحت رعاية الكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتورة حنان كامل عميدة الكلية، وإشراف سها السبع مديرة إدارة رعاية الشباب وتنسيق انتصار محمد رئيس اللجنة الاجتماعية بالإدارة.

وأكدت الدكتورة حنان كامل عميدة الكلية أن المسابقة تهدف إلى تنشيط السياحة الداخلية، وقياس مدى قدرة الطلاب على البحث والإطلاع من جميع المصادر المعلوماتية، في حين توفر الإدارة بالتعاون مع اتحاد الطلاب ورش عمل ودورات تدريبية مجانية لتحفيز الطلاب على الإبداع والعمل على تنمية قدراتهم في كافة المجالات.

وتقوم فكرة المسابقة على اختيار الطالب لإحدى محافظات مصر ، والقيام بجمع وعرض معلومات عنها تتعلق بأهم المعالم السياحية والأثرية بها، والحرف والصناعات والعادات والتقاليد التي تشتهر بها، والطبيعة الجغرافية لها .

وأشارت عميدة الكلية إلى أن تقييم المتسابقين يتم من خلال رصد نقاط التميز في بنود: مهارات العرض والشرح ، وجودة المادة العلمية ، القدرة على توصيل المعلومة والاقناع ، لغة الجسد ، حسن المظهر .

وتكونت لجنة التحكيم من كل من أحمد صلاح المدرس بقسم اللغة العبرية، أحمد عبد الحميد المدرس بقسم اللغة العربية .

قام بتنظيم المسابقة اتحاد طلاب الكلية برئاسة الطالب حلمي أحمد ، ونائبته الطالبة ولاء تيسير والطالب علي عزت أمين اللجنة الاجتماعية ، والأمين المساعد أسماء بيومي.