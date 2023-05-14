الخميس.. كورال هارموني عربي لجامعة عين شمس يحيي حفل بساقية الصاوي.. صور

يستمر كورال هارموني عربي أحد كورالات جامعة عين شمس، في ألقه ونجاحاته وذلك تحت رعاية عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، حيث تألق في حفل ختام مؤتمر الجامعة السنوى الحادى عشر" اقتصاد المعرفة لحياة أفضل" كما يستعد لإقامة حفل "بساقية الصاوى" الخميس المقبل.



من جانبه أشار عبد الفتاح سعود أن الجامعة وقطاع التعليم والطلاب اتخذ على عاتقه دعم مواهب أبناء الجامعة في كافة المجالات وبخاصة الفنية ، حيث كان وراء صعود عدداً من الكورالات الغنائية والمنتخبات الفنية من طلاب الجامعة المتميزين ذوى المواهب المتنوعة والتى تقدم مختلف ألوان الغناء العربي والغربى وهم " كورال روح الشرق وكورال هارموني عربي وكورال أون و كورال كلية التربية النوعية و كورال غربي و"كورال عين شمس تغنى بإختلاف".



كما أضاف سعود إن التنوع الذي تشهده كورالات الجامعة الست إن دل على شئ فإنما يدل على عظمة جامعة عين شمس الحاصلة على تقيم خمس نجوم في التصنيف العالمي Qs . مؤكد أن الجامعة تزخر بمواهب متنوعة فى مختلف المجالات الفنية و الرياضة والعلمية تهديها للوطن الغالي مشر إلى أن جامعة عين شمس هى الرابح الأكبر من اكتشاف وصقل مواهب أبنائها.



وحول الفكرة المميزة التى يتبناها كورال هارموني عربي ، فهى تقديم الغناء الجماعى الذى يرجع تاريخيه التراثى للفنان سيد درويش ومع الزمن بدأت فى الانحسار.



من هنا جاءت فكرة هارموني عربى فى إلقاء الضوء لفكر الغناء الجماعى فى هارموني أي تناغم بين أصوات مختلفة مع الموسيقى تحمل بعد وعمق أكبر للغناء واللحن ومحاولة عرض التراث الغنائي العربي بصورة متناسب مع الذوق الحديث وتتنوع بين الموشحات الدينية والغناء العربي الاصيل لعمالقة الغناء العربى امثال الفنان محمد عبد الوهاب وأم كلثوم و زكريا أحمد.

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