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الأحد 14 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الاتحاد الأوروبى يعلن عن حكم ميلان وإنتر فى دورى الأبطال

ميلان وإنتر
ميلان وإنتر
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كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم الأحد، عن الحكم الذي سيدير مباراة ميلان وجاره إنتر، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا "الشامبيونز ليج".
و أعلن الاتحاد الأوروبى، ان الحكم الفرنسي كليمون توربان سيدير مواجهة ديربي ميلانو المقرر في ملعب جيوزيبي مياتزا يوم الثلاثاء المقبل.
وأدار توربان نهائي دوري الأبطال العام الماضي بين ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي في 28 مايو 2022 الذي انتهى بفوز الملكي بهدف نظيف.
وكان الحكم الفرنسي قد ظهر في النسخة الجارية من دوري الأبطال في مواجهات إنتر وبايرن، ليفربول وجلاسجو رينجرز، أتلتيكو مدريد وباير ليفركوزن، توتنهام وميلان، بايرن ميونخ ومانشستر سيتي.

بهذه الطريقة، فقد أدار توربان هذا الموسم مباراة لكل فريق منهم في دوري الأبطال. وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز إنتر بهدفين نظيفين سجلهما إدين دجيكو وهنريك مخيتريان.

الاتحاد الأوروبي الحكم الفرنسي كليمون توربان مباراة ميلان وجاره إنتر ميلان إنتر