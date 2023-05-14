الدورى الإسبانى.. تشكيل هجومي لفالنسيا لتأمين بقائه فى الليجا

أعلن روبن باراخا المدير الفنى لفريق فالنسيا، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره سيلتا فيجو وذلك بعد قليل على ملعب "بالايدوس"، ضمن منافسات الجولة الـ 34 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى الدرجة الأولى.



وجاء تشكيل فريق فالنسيا كالتالى:

حراسة المرمى: جيورجي مامارداشفيلي.

خط الدفاع: ديميتري فولكييه، مختار دياخابي، غابريل باوليستا، خوسي لويس غايا.

خط الوسط: أندري ألمييدا، خافيير غيرا، نيكولاس غونزاليس ايغليسياس، سامويل لينو.

خط الهجوم: دييجو لوبيز، جاستن كلويفرت.

ويحتل فريق سيلتا فيجو المركز الـ 13 برصيد 39 نقطة، بينما يقع فالنسيا فى المركز الـ 17 برصيد 34 نقطة.