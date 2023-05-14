"الشباب والرياضة" تعلن النتائج النهائية للمتقدمين لمنحة ناصر للقيادة الدولية

عقدت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي علي مدار يومين في الفترة من ١١ وحتي ١٣ مايو الجاري، سلسلة من المقابلات الشخصية بمقر الوزارة، وأخرى عقدت إفتراضيًا عبر الإنترنت للتسهيل علي أبناء الأقاليم والمحافظات الحدودية المتقدمين للمنحة من المصريين، وذلك تمهيدًا لإعلان نتائج القبول النهائية لمنحة ناصر في نسختها الرابعة، والمقرر عقدها في الفترة من ٣٠ مايو حتي ١٧ يونيه ٢٠٢٣، تحت شعار «شباب عدم الانحياز وتعاون الجنوب جنوب»، وتحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأوضح بيان وزارة الشباب والرياضة بشأن منحة ناصر للقيادة الدولية أن نسبة المتقدمين للمنحة من المصريين بلغت نحو ٢٨.٩% من إجمالي عدد المتقدمين للمنحة، فيما مثّلت نسبة الوفد المصري التي تم قبوله للمشاركة في النسخة الرابعة نحو ٦% من إجمالي عدد المشاركين في المنحة وهو العدد الاكبر بحكم ان مصر الدولة المستضيفة حيث تستهدف المنحة نحو ١٥٠ قيادة شابة من نحو ٨٢ دولة حول العالم.

وبحسب البيان، فقد بلغت نسبة الإناث نحو ٤٥% فيما بلغة نسبة الذكور نحو ٥٥% من إجمالي العدد المستهدف للمشاركة بالمنحة من بينهم ٤.٧% من ذوي الهمم، والتي تعد أعلي نسبة مشاركة لذوي الهمم في منحة ناصر هذا العام مقارنة بالإعوام السابقة.

وتمت عملية فحص الطلبات وتقييم المتقدمين للمنحة مرت بأربعة مراحل من تصفيات القبول، حيث وضعت اللجنة عدد من التقديرات (مقبول، جيد، جيد جداً، ممتاز) فيما جاء تقدير ضعيف خارج التصفيات لأولئك الذين لم تتخطي نسبة تقييمهم ٥٠%، وذلك وفقًا للنسب المئوية التي حددتها اللجنة كمؤشر للقياس محدد لكل مرحلة، وصُنفت المرحلة الأولي بتقدير مقبول للنسبة المئوية التي تقع بين ٥٠% إلي ٦٥% ، فيما جاء تقدير «جيد» مُعبراً عن المرحلة الثانية وذلك للنسب المئوية التي تقع ما بين ٦٦% إلي ٧٥%، اما المرحلة الثالثة "جيد جداً" انحصرت مابين ٧٦% حتي ٨٥% ، وصولاً إلي المرحلة الرابعة والأخيرة والتي كانت من نصيب أولئك الذين حصلت طلبات التقديم الخاصة بيهم علي نسبة مئوية من ٨٦% إلي ما فوق بتقدير عام ممتاز وهم من أجري لهم اللقاءات.

كما أوضح البيان أن مراحل التقييم واختيار المشاركين التي مرت بها استمارات التقديم وفقاً للمعايير التي كانت قد أعلنت عنها المنحة في وقتِ سابق، قد رُعي فيها عدد من المبادئ الأساسية أهمها المساواة بين الجنسين، والتمثيل الجغرافي خاصة من ابناء المحافظات الحدودية، ووضع في الاعتبار المشاركين من ذوي الهمم، فضلاً عن ضرورة أن يكون المتقدم للمشاركة «مثقفِ عضويّ» قادر علي صنع تغير حقيقي في مجتمعه.

أيضاً يُمكن الاطلاع علي المعايير من خلال الرابط:

https://nasseryouthmovement.net/ar/Criteria-A

وفي وقتِ سابق، كانت وزارة الشباب والرياضة قد أطلقت استمارة التقديم لمنحة ناصر للقيادة الدولية في الفترة من ١٢ مارس حتى ٧ إبريل ٢٠٢٣، تقدم خلالها نحو ١١٨٥ شباب وفتاة من ٩٣ دولة حول العالم بتمثيل من مختلف قارات العالم آسيا، أفريقيا، أوربا، أستراليا، أمريكا اللاتينية، أمريكا الشمالية، فيما جاءت القارة الإفريقية أكثرهن إقبالاً.

وتجدر الاشارة إلى أن منحة ناصر للقيادة الدولية حصلت مؤخرًا على الرعاية السياسية من رئيس الجمهورية والرعاية الصحفية من الهيئة الوطنية للصحافة.