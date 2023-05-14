الدوري الإسباني.. تشكيل هجومى لسيلتافيجو أمام فالنسيا

أعلن كارلوس كارفالهال المدير الفنى لفريق سيلتا فيجو، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره فالنسيا وذلك بعد قليل على ملعب "بالايدوس"، ضمن منافسات الجولة الـ34 من عمر مسابقة الدورى الاسبانى الدرجة الأولى.

وجاء تشكيل فريق سيلتافيجو كالتالى:

حراسة المرمى: ايفان فيار مارتينيز.

خط الدفاع: هوغو مالو، ريناتو تابيا، أوناي نونييز، فرانكو سيرفي.

خط الوسط: كارليس بيريز، فران بيلتران، غابرييل فيغا، لوكا دي لا توري.

خط الهجوم: اياغو اسباس، هاريس سيفيروفيتش.

ويحتل فريق سيلتا فيجو المركز الـ13 برصيد 39 نقطة، بينما يقع فالنسيا فى المركز الـ17 برصيد 34 نقطة.