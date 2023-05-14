خالد تليمة: النظام الانتخابي بنظام القائمة المغلقة لا يمثل طموحات الناس

قال الناشط السياسي خالد تليمة، هناك رسالة لأهلنا في المنازل أن جلسات الحوار الوطني ليست منفصلة عن تفاصيل حياتكم اليومية والمتمثلة في الحصول على رغيف العيش وكرسي في للمدرسة وسرير في المستشفى، وبالتالي الانتخابات جزء هام من حياتكم وعليكم الانتباه له.

وتساءل تليمة، لماذا الحوار الوطني ؟، لأنه لم يكن هناك مناخ سياسي للتحول الديمقراطي الحقيقي.

وانتقد الناشط السياسي، خلال كلمته بالجلسة الأولى للجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالحوار الوطنى لمناقشة النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية “قانون مجلس النواب” أداء مجلس النواب الحالي، مؤكدا أنه لم يقدم سوي استجوابين، كما أكد أن النظام الانتخابي بنظام القائمة المغلقة لا يمثل طموحات الناس.

وشدد على تأييده بان تجري الانتخابات بنظام القائمة النسبية لأنها هي من تحسن الحياة السياسية في مصر.