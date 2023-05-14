دوري أبطال أفريقيا.. 10 آلاف مشجع لمباراة الأهلي والترجي التونسي

تلقى مسئولو النادي الأهلي، موافقة من الجهات الأمنية بشأن حضور 10 آلاف مشجع لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام الترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف الاهلي نظيره الترجي التونسي يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكشف مصدر بالأهلي لـ"البوابة نيوز" أن إدراة النادي تلقت موافقة رسمية خلال الساعات الماضية بحضور 10 آلاف مشجع فقط في مباراة الترجي التونسي.

وأضاف المصدر أن إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب كانت ترغب في حضور السعة الكاملة من الجماهير في استاد القاهرة الدولي ولكن الجهات المختصة وافقت على حضور 10 آلاف فقط.

وشدد المصدر على أن إدارة الأهلي تحاول الاتصالات مع الجهات المختصة لزيادة العدد خلال الساعات الجارية، خاصة أن جمهور الأهلي ملتزم في الفترة الماضية وحضر أكثر من 50 ألف متفرج في مباراتي الهلال السوداني والرجاء المغربي على استاد القاهرة الدولي.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على نظيره نادي الترجي التونسي، بثلاثية دون رد في إطار ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا على ملعب رادس.