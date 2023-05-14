وزارة الشباب تواصل فعاليات رواق الأزهر للنشء والأسر المصرية

واصلت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، “الادارة المركزية لتنمية النشء” من خلال الإدارة العامة لرعاية الموهوبين والمبدعين، فعاليات رواق الأزهر بالتعاون مع الأزهر الشريف داخل مراكز الشباب بجميع المحافظات.

ويهدف الرواق إلى تصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة، والرد على الأسئلة والاستفسارات المختلفة التى ترد فى أذهان النشء والشباب والأسر المصرية.

وتضمنت فعاليات الرواق موضوع أهمية معرفة وفهم أسماء الله الحسنى ، أقسام أسماء الله الحسنى ، ثمرات وفوائد نستخلصها من أسماء الله الحسنى مثل التواضع وعدم التكبر ، مراقبة الله فى كل الاحوال ، التفاؤل وعدم اليأس ، وغيرها من الفوائد العظيمة .

ويتناول الرواق داخل مراكز الشباب في كل أسبوع قضية من القضايا التى تهم النشء والشباب والأسر المصرية ومعالجتها، ويتم بمعايشة حقيقية من الوعاظ داخل مراكز الشباب .

جدير بالذكر أن تنفيذ الرواق يأتى في ضوء التحول الذي شهدته مراكز الشباب خلال الآونة الأخيرة لتصبح مراكز خدمة مجتمعية جاذبة للنشء والشباب ، بالإضافة إلى الخدمات المتنوعة التي تقدمها للمجتمعات المحيطة بها وللأسرة المصرية بوجه عام في شتى المجالات التثقيفية والمجتمعية والشبابية والرياضية والتنموية.