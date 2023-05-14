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الأحد 14 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ المنوفية: تحرير 197 محضرا تموينيا خلال يوم واحد من الحملات التفتيشية المكبرة

ارشيفية
ارشيفية
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شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، اليوم الأحد حملات تفتيشية مكبرة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة وذلك لضبط وإحكام الرقابة على الأسواق واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وأسفرت الحملات عن تحرير 197 محضر تمويني تنوعت ما بين 101 محضر مخالفات مخابز و96 محضر مخالفات أسواق.

هذا وقد أوضح المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية  أنه من أبرز المحاضر التي تم تحريرها،  محضر جنح مركز منوف ضد المدير المسئول عن محل لتجارة الزيوت لحيازته كمية قدرها (50) عبوة زيت سيارات مجهولة المصدر وبدون مستندات وعدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من الأسعار المتداولة في الأسواق ، فيما تم تحرير محضر جنح مركز بركة السبع ضد المدير المسئول عن محل لتجارة الأدخنة والسجائر لقيامه ببيع عدة أنواع من السجائر بأزيد من الأسعار الرسمية.

كما تم تحرير محضر جنح قسم شبين الكوم ضد المدير المسئول عن مخبز سياحي بناحية شارع مجمع المواقف لحيازته كمية قدرها (5) إسطوانات غاز كبيرة الحجم مدعمة من قبل الدولة دون تصريح من الجهات الرقابية المختصة.

ومن جانبه، شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديرية التموين والأجهزة المعنية بتكثيف الرقابة الميدانية الصارمة لضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر والغير صالحة للاستهلاك والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

التموين والتجارة الداخلية الجهات الرقابية الغش التجاري المنوفية شبين الكوم