السفير بسام راضي: السيسي أرسي قيم حرية الاعتقاد وقبول الاختلاف.. صور

حضر السفير بسام راضي سفير مصر في روما مع البابا تواضروس الثانى بابا الاسكندرية قداس اليوم الأحد من كاتدرائية سان جوفاني بروما التي تستضيف لاول مرة في تاريخها بابا الاسكندرية.

والقى بسام راضي كلمة بهذه المناسبة ذكر فيها “انه كان شاهداً على الدور الوطني والحكمة العميقة في تعامل قداسة البابا مع مختلف المواقف والتحديات بالصورة التي تجعلنا جميعاً نعتز دائماً بدور الكنيسة القبطية جنباً إلى جنب مع الأزهر الشريف كأحد الأعمدة الرئيسية التي ترتكز عليها دولة المواطنة التي تمارس ثقافة حرية العبادة والاعتقاد وقبول الآخر والمحبة والسلام تلك المبادئ والقيم الغالية التي أرساها القائد والمُعلم والقدوة الرئيس عبد الفتاح السيسى حيثُ أصبحت تلك القيم دستور عمل ثابت وراسخ للدولة المصرية”.

كما تلى بسام راضي الاية الكريمة من سورة الحجرات التى تدعوا إلى التعارف والتعايش بين الشعوب .. يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير.

