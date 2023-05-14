محافظ شمال سيناء يتفقد امتحانات الشهادة الإعدادية

تفقد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ( اليوم ) لجان امتحانات الفصل الدراسى الثانى ونهاية العام لشهادة اتمام التعليم الأساسى ( الشهادة الإعدادية ) .. حيث رافقه اللواء مصطفى محمد مصطفى رئيس الادراة المركزية لشئون مكتب المحافظ، حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.



وأكد المحافظ على توفير الأجواء المناسبة للطلاب فى الامتحانات من تجهيز واعداد اللجان وتزويدها بوسائل الإضاءة والتهوية الجيدة .. الى جانب توفير زائرة صحية فى كل مدرسة بها لجان امتحانية ، موجهًا بمنع أى محاولة للغش واتخاذ الإجراءات .



وأضاف أن امتحانات الشهادة الاعدادية مستمرة حتى يوم الخميس القادم ، ويؤديها عدد 9243 طالبا وطالبة على مستوى المحافظة .. موزعين على عدد 88 لجنة على مستوى المحافظة .



كما أكد على التزام الجميع بالتعليمات واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات ، وأن الأسئلة جاءت مما تم تدريسه بالمدارس ، ولم تحدث أى شكوى من الامتحانات .



من جهة أخرى، تفقد المحافظ أعمال الامتحانات والكنترول للشهادة الإعدادية والمطبعة السرية في المجمع الخدمى للامتحانات بالعريش .. حيث تفقد أقسام المجمع وقاعات التصحيح بحضور كل من : خيرى السعيد مدير المجمع ، محمود جمعة رئيس المطبعة السرية ، عادل يحيى رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الاعدادية ، وممدوح الشربينى مدير عام التعليم الفنى بالمديرية .



من جانبه، أكد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء علي انتظام الامتحانات دون أي شكاوي، حيث لم تتلق غرفة العمليات الرؤئيسية بديوان عام المديرية اية شكاوي من الطلبة او أولياء الأمور بخصوص الامتحانات حتي اللحظة.