محافظ المنوفية يواصل سلسلة لقاءاته اليومية بالمواطنين

واصل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية سلسلة لقاءاته اليومية بالمواطنين للاستماع إلى شكواهم ووضع الحلول المناسبة لهم في ضوء اللوائح والقوانين ، مؤكداً حرصه الدائم على التواصل المباشر مع المواطنين بهدف تلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عن كاهلهم سعياً للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم .

في بداية اللقاء وجه المحافظ السكرتير العام المساعد ببحث شكوى مواطن من ناحية فيشا الكبرى التابعة لمركز منوف يتضرر من إيقاف بطاقته التموينية وعدم تمكنه من صرف السلع المدعمة ، مؤكداً بضرورة متابعة موقف الشكوى والعرض عليه .

وخلال اللقاء استمع المحافظ لشكوى مواطن يلتمس إستمرار إقامة شادر لبيع السلع الغذائية تم إقامته خلال شهر رمضان الكريم.

و على الفور وجه المحافظ رئيس حي شرق شبين الكوم باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال استمرار إقامة الشادر حتي عيد الأضحى المبارك لتوفير السلع الغذائية والأساسية بأسعار مخفضة وتلبية احتياجات المواطنين وتخفيف العبء عن كاهلهم .

كما وجه المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم ببحث شكوي مواطن من ناحية طنبدي يتضرر من إيقاف بطاقته التموينية الخاصة به منذ يوليو 2022 ، مشدداً بعرض موقف شكوى المواطن والتأكد من تحرير محضر تبوير أرض زراعية له من عدمه .