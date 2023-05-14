طارق رسلان: هناك اختلاف في الآراء حول إجراء الانتخابات بنظام القائمة المطلقة أو النسبية

قال اللواء طارق رسلان، عضو مجلس الشيوخ عن حزب المؤتمر، إن هناك اختلاف في الآراء حول إجراء الانتخابات بنظام القائمة المطلقة أو النسبية.

وأضاف اللواء طارق رسلان، خلال كلمته بالجلسة الأولى للجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالحوار الوطنى، لمناقشة النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستوريه (قانون مجلس النواب): نحن مع إجراء الانتخابات بنظام القائمة المطلقة على أن يكون لها كيان معين تحت أي مسمى يقوم على اختيار المرشحين، بالاضافة الي تصغير الدوائر حتي اعطي للأحزاب الفرصة أن تشكل قائمة أخرى.

وقال رسلان: اختيار القائمة يكون كيان مشكل من سياسيين وشخصيات عامة لاختيار من يكون قدير على تمثيل العشب المصري في الانتخابات سواء النيابية أو المحلية.