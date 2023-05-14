إصابة شخص بحروق من الدرجة الثانية إثر حريق نشب داخل شقة بإمبابة

أصيب شخص بحروق من الدرجة الثانية أثر حريق نشب داخل شقة بعقار سكنى بقرية العسيلي فى أمبابة.

وفي التفاصيل، تلقى قسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل شقة بعقار سكنى بقرية العسيلي أحد العقارات بدائرة القسم.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وسيارة إسعاف، وبالفحص تبين نشوب حريق مما نتج عنه إصابة خالد ع، 50 سنة، بحروق من الدرجة الثانية بنسبة 20%.

ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الحريق.

وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.