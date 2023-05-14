سفير الاتحاد الأوروبي: منح مصر دعما بـ550 مليون يورو لإنشاء مشاريع فى قطاع المياه

أعلن السفير كريستين برجر، سفير دول الاتحاد الأوروبى، عن قيام الاتحاد الأوروبي بمنح مصر دعما بقيمة 550 مليون يورو لإنشاء مشاريع فى قطاع المياه بمشاركة القطاع الخاص فى مصر.

وأكد السفير خلال المؤتمر اليوم الذى عقدته غرفة الإسكندرية التجارية أهمية الحفاظ على مصادر المياه والاستخدام الأمثل له مشيرا الى أنه منذ سنوات الصراع حول المياه هو أحد أهم اسباب الحروب وليس الغاز والبترول

وشدد برجر على استعداد الاتحاد الأوروبي لتقديم مزيد من الدعم والتعاون مع القطاع الخاص المصرى، مشيرا إلى أنه وفقا للدراسات فإنه خلال العشر سنوات المقبلة سوف تفقد مصر نحو 20% من مصادر المياه لديها نظرا للزيادة السكانية الأمر الذى يتطلب سرعة تنفيذ مشاريع تنمية المياه.

ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي يعمل في مشروعات تحلية المياه بالتعاون مع الغرف التجارية والمراكز البحثية الموجودة في مصر،منوها بضرورة المسارعة في اتخاذ خطوات للحفاظ على المياه.

وقال إن الاتحاد الأوروبي لديه استراتيجية "اس دي جي 6" 2030 حول أهمية الحفاظ على المياه ولدينا تعاون كبير مع مختلف دول المنطقة وشمال افريقيا والبحر المتوسط والشرق الأوسط.