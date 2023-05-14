« اتصالات النواب» تبدأ مناقشة مشروعي الخطة والموازنة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

بدأت لجنة الاتصالات بمجلس النواب برئاسة النائب احمد بدوي اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة مشروعي الخطة والموازنة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للاطلاع على المؤشرات والنتائج التي حققها الجهاز في الحساب الختامي عن العام المالي 2021/2022، سواء الإيرادات والوفر الذي حققه الجهاز في المصروفات العامة.

ويستعرض الجهاز امام اللجنة الجهود والإنجازات التي تمت خلال العام الماضي في مختلف الجوانب العديدة امام اللجنة.

وأكد النائب احمد بدوي رئيس اللجنه أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات كيان وطني مهم ، ولة دور كبير في في تنظيم عمل شركات الاتصالات التي تقدم الخدمه للجمهور.