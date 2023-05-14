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الأحد 14 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

« اتصالات النواب» تبدأ مناقشة مشروعي الخطة والموازنة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

لجنة الاتصالات بمجلس
لجنة الاتصالات بمجلس النواب
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بدأت لجنة الاتصالات بمجلس النواب برئاسة النائب احمد بدوي اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة مشروعي الخطة والموازنة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للاطلاع على المؤشرات والنتائج  التي حققها الجهاز في الحساب الختامي عن العام المالي 2021/2022،  سواء الإيرادات والوفر الذي حققه الجهاز في المصروفات العامة.

ويستعرض الجهاز امام اللجنة الجهود والإنجازات التي تمت خلال العام الماضي في مختلف الجوانب العديدة  امام اللجنة.

وأكد النائب احمد بدوي رئيس اللجنه أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات كيان وطني مهم ، ولة دور كبير في في تنظيم عمل شركات الاتصالات التي تقدم الخدمه للجمهور.   

لجنة الاتصالات مجلس النواب النائب أحمد بدوي عاجل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات