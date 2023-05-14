أجرى عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الأحد، جولة تفقدية جديدة مفاجئة لمتابعة مسار العملية الامتحانية للفصل الدراسي الثاني بلجان مدارس قطاع البنجر التعليمي أقصي شرق المحافظة.

وتفقد شحاته اللجان الفرعية بمدرستي الخليل إبراهيم الثانوية المشتركة بالقرية ٢٣ وأبو عبيدة بن الجراح الابتدائية بالقرية ٢٦ حيث أدى طلاب الصف الثاني الثانوي القسم العلمي الامتحان في مادة الرياضيات فترة أولى لمدة ساعتين، وأدى طلاب الأدبي الامتحان بذات الفترة الامتحان في مادة الجغرافيا لمدة ساعتين، أيضاً وأدي طلاب القسم العملي الفترة الثانية الامتحان في مادة الأحياء لمدة ساعتين، وفي نفس الفترة أدى طلاب القسم الادبي الامتحان في مادة الفلسفة والمنطق بذات المدة الزمنية، بينما أدى طلاب الصف الخامس الابتدائي الامتحان في مادة الدراسات الاجتماعية فترة واحدة لمدة ساعة ونصف فقط.

كذلك أدى طلاب الصف الرابع الابتدائي الامتحان في مادة اللغة الإنجليزية فترة أولى لمدة ساعة ونصف ومهارات مهنية فترة ثانية بذات المدة الزمنية، جاء ذلك بحضور أحمد فتح الباب مدير مركز التطوير التكنولوجي، وحسن فوزي مسئول المتابعة بالمديرية.

وأطمأن كذلك على سير امتحانات النقل بمدارس قري القطاع التسعة وسط أجواء هادئة حيث جاءت أسئلة الامتحانات واضحة وخالية من الغموض وفي مستوي الطالب وشاملة جميع فقرات المنهج وبما يحقق الوزن النسبي للورقة الامتحانية.

واطمأن مدير المديرية من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام تعليم مطروح على أن العملية الامتحانية لصفوف النقل بالمدارس ( عام / فني ) تسير في وضعها الصحيح بانضباط والتزام من كافة المشاركين فى العملية الامتحانية بالتعليمات والضوابط المنظمة ولم ترد أي شكوي بشأن الامتحانات علي مستوي جميع الادارات التعليمية.

وفي ذات السياق عقد وكيل الوزارة اجتماعا مع العاملين بديوان قطاع البنجر أكد خلاله على الالتزام بالتعليمات الوزارية المتعلقة بأعمال الامتحانات مشددا على ضرورة التحلي بالجدية والإخلاص وتقدير المسئولية لتحقيق عملية امتحانية يسودها الانضباط.

وكيل تعليم مطروح يفاجئ مدارس قطاع البنجر لمتابعة مسار امتحانات النقل

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