الانتخابات التركية| حليف أردوغان دولت بهجلي الأول يدلي بصوته

أدلى دولت بهجلي، رئيس حزب الحركة القومية التركي، اليوم الأحد، بصوته في الانتخابات التشريعية والرئاسية في البلاد.

وظهر حليف أردوغان الأول داخل مقر انتخابي بالعاصمة التركية أنقرة، وهو يدلي بصوته.

يذكر أن دولت بهجلي هو الحليف الأول للرئيس التركي الحالي رجب طيب أردوغان ويدعمه بقوة.

وفتحت مراكز الاقتراع في تركيا أبوابها صباح اليوم الأحد، وذلك في الانتخابات التشريعية والرئاسية الهامة في البلاد.

ويتنافس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والذي يتقلد منصبه منذ أكثر من عقد، مع زعيم المعارضة التركية كمال كليتشدار أوغلو.