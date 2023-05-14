الحوار الوطني.. خالد داود يعترض على نظام القائمة المغلقة في الانتخابات

اعترض خالد داوود وعمرو هاشم ربيع وبعض ممثلي الحركة المدنية علي كلمة المستشار محمود فوزي رئيس الامانة الفنية للحوار الوطني والتي جاءت حول النظام الانتخابي وكيفية تنفيذه علي أرض الواقع دون تعرض القانون لعدم دستوريته.

وقد جاء اعتراض خالد داوود علي القائمة المغلقة لافتا بان هذه القائمة ليست عادلة.

وخصص مجلس أمناء الحوار الوطنى، اليوم الأحد لمناقشة بعض قضايا المحور السياسي، بحيث تعقد في ذلك اليوم أربع جلسات، تخصص جلستان منهما لمناقشة النظام الانتخابي لمجلس النواب، وعلى التوازي منهما تخصص الجلستين الآخرتين لمناقشة قضيتي القضاء على كافة أشكال التمييز وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وتحدي التعاونيات وهي من ضمن القضايا المدرجة على جدول أعمال لجنة النقابات والمجتمع الأهلي.