"الإصلاح والتنمية": نؤيد نظام القائمة النسبية في انتخابات البرلمان

قال علاء عبد النبي، ممثل حزب الإصلاح والتنمية، نحن كحزب نؤيد إجراء الانتخابات البرلمانية بنظام القائمة النسبية بنسبة ١٠٠٪ .

واضاف عبد النبي ،خلال كلمته بالجلسة الأولى للجنة مباشره الحقوق السياسيه والتمثيل النيابي بالحوار الوطنى لمناقشة النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستوريه (قانون مجلس النواب) كافة الأحزاب السياسية ضعيفة وتعانى من العصبية والقبلية ،

وان المادة ٥ من الدستور والمادة ١٠٢ و٧٤ جميعها يتحدث عن تداول السلطة، وهنا نتساءل كيف يكون هناك تداول السلطة بدون أحزاب؟ .

وشدد على أن القائمة النسبية لا تهدر ٤٩٪، ولذا نؤيد إجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية، وفيما يخص المحافظات الحدودية يمككنا حل تلك المشكلة من خلال إعادة تقسيم الدوائر.