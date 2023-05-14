ads
الأحد 14 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

"الإصلاح والتنمية": نؤيد نظام القائمة النسبية في انتخابات البرلمان

الحوار الوطنى
الحوار الوطنى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال علاء عبد النبي، ممثل حزب الإصلاح والتنمية، نحن كحزب نؤيد إجراء الانتخابات البرلمانية بنظام القائمة النسبية بنسبة ١٠٠٪ .
واضاف عبد النبي ،خلال كلمته بالجلسة الأولى للجنة مباشره الحقوق السياسيه والتمثيل النيابي بالحوار الوطنى لمناقشة النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستوريه (قانون مجلس النواب) كافة الأحزاب السياسية ضعيفة وتعانى من العصبية والقبلية ، 
وان المادة ٥ من الدستور والمادة ١٠٢ و٧٤ جميعها يتحدث عن تداول السلطة، وهنا نتساءل كيف يكون هناك تداول السلطة بدون أحزاب؟ .
وشدد على أن القائمة النسبية لا تهدر ٤٩٪، ولذا نؤيد إجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية، وفيما يخص المحافظات الحدودية يمككنا حل تلك المشكلة من خلال إعادة تقسيم الدوائر.

علاء عبد النبي حزب الإصلاح والتنمية قانون مجلس النواب الحوار الوطني