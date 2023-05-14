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الأحد 14 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

برلمانية: قدمت مشروع قانون لمجلس النواب بشأن إنشاء مفوضية عدم التمييز

مها عبد الناصر
مها عبد الناصر
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قالت مها عبد الناصر عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي، أن أهم شيء في الحوار الوطني حتى يكون فعال هو المصارحة.

واكدت: نحن مجتمع تميزي بجداره سواء مواطنين أو مؤسسات دولة أو خاصة، نميز كل شيء.

واكملت النائبة: قدمت مشروع قانون لمجلس النواب بشأن إنشاء مفوضية عدم التمييز، ولكن لا بد من وجود إرادة سياسية حتى تتم هذه المفوضية، لأننا نعلم أن بعض القوانين لا ترى النور.

وأوضحت قائلة: لابد أن ننشء المفوضية ونحفظ استقلاليتها، ونحقق كل ما تتطلبه من إجراءات ودعم حتى تقوم بدورها، بالإضافة إلى أن كل جهات الدولة عليها دور في هذا الأمر وعليها أن تقوم بدورها.

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