فوائد الزنك للصحة والأطعمة الغنية به

يعد الزنك من العناصر الغذائية المهمة لصحة الجسم وله دورًا أساسيًا في عديد من عمليات الجسم الحيوية، مثل استجابة الجهاز المناعي والتئام الجروح وإنتاج البروتين والحمض النووي.

ويوصي معاهد الصحة الوطنية الأمريكية NIH بجرعات يومية تناولها من الزنك، وهي للذكور من عمر 14 فما فوق 11 ملليجرامًا، للإناث من عمر 14 فما فوق: 9 ملليجرامات، للنساء الحوامل 11 ملليجرامًا، وللنساء المرضعات 12 ملليجرامًا.

ومن الأطعمة الغنية بالزنك:

المحار.

لحم البقر.

سلطعون ملك ألاسكا.

حبوب الإفطار المدعمة.

جراد البحر المطبوخ.

شريحة لحم الخنزير المطبوخة.

الفاصولياء المطبوخة.

لحم الدجاج الداكن.

اللبن قليل الدسم.

بذور اليقطين.

الحليب.

الحمص.

الشوفان.

اللوز.

جبنة الشيدر.



كما تشمل مصادر الزنك في الأنظمة الغذائية النباتية والخضرية:

الفول.

الخميرة الغذائية.

المكسرات.

الشوفان.

البذور.

بذرة القمح.

- فوائد الزنك:

يحتاج الجسم الزنك للنمو البدني والتطور، لذا قد يؤدي نقص الزنك إلى ضعف النمو لدى المراهقين والأطفال.

ويستخدم الجسم الزنك لبناء خلايا مناعية تسمى (الخلايا التائية اللمفاوية).

يؤدي الزنك دورًا حيويًا مهمًا في تحفيز التفاعلات الكيميائية الحاصلة في الجسم، مثل تفاعلات الاستفادة من حمض الفوليك وإنتاج بروتينات وحموض نووية جديدة.

يؤدي نقص الزنك إلى حدوث أمراض في العين، مثل الضمور البقعي.

ويساهم الزنك في تعزيز صحة الجلد والأغشية المخاطية؛ ما يعزز التئام الجروح.

- أعراض نقص الزنك :

تأثر حاستي الشم والتذوق.

فقدان الشهية.

إسهال.

تساقط الشعر.

ضعف الاستجابة المناعية.

ضعف جنسي.

ضعف نمو.

آلام في الرأس.

غثيان.

تشنجات معدية.

تقيؤ.