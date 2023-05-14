مدير المنتخب يكشف تفاصيل أزمة انضمام لاعبي الأهلي لمعسكر الفراعنة

قال محمد غرابة مدير المنتخب الوطني، إن هناك حالة عدم رضا لدى الجهاز الفني للفراعنة بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، بسبب عدم تحديد موعد وتفاصيل مباراة غينيا ضمن مباريات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، كوت ديفوار العام المقبل، وعدم الرد من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف على خطابات اتحاد الكرة.

وأكد غرابة، أن مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا تتعارض مع مباراة مصر وغينيا، والتي تم تحديد موعدها يوم 14 يونيو، وهو أمر صعب أدى لتقديم اتحاد الكرة طلب تأجيل المباراة بسبب التعارض لتكافؤ الفرص.

وأضاف مدير المنتخب في تصريحات تليفزيونية: فوجئنا بتجاهل كاف الرد على موعد مباراة مصر وغينيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية، واحتمالية انضمام لاعبي الأهلي للمنتخب حال مواجهة صن داونز ستكون شبه مستحيلة، بسبب موعد إياب نهائي إفريقيا، والذي سيكون خارج مصر وموعد مباراة المنتخب أمام غينيا.