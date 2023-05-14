محمد شوقي علام: الحوار الوطني مسئولية جميع المشاركين

قال محمد شوقي علام، مقرر مساعد لجنة الحقوق السياسية بالحوار الوطني، إن الحوار الوطني يستهدف زيادة القواسم المشتركة لنجاح الجمهورية الجديدة، موضحاً أنه الحوار ليس مجرد عملية إجرائية، ولكنه حوار عملي جاد ينتهي لتوصيات ومقترحات عملية قابلة للتطبيق الفعلي وفق الإمكانيات المتاحة.

وأوضح أن نجاح الحوار الوطني مسئولية جميع المشاركين وليس الأمانة الفنية فقط.

وانطلقت اليوم الأحد، أولى جلسات لجان الحوار الوطني لمناقشة بعض قضايا المحور السياسي الذي يضم 5 لجان فرعية وهي لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي ولجنة المحليات ولجنة الأحزاب السياسية ولجنة حقوق الإنسان والحريات العامة ولجنة النقابات والمجتمع الأهلي.

وتناقش لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي على مدار جلستين النظام الانتخابي لمجلس النواب كما تنافش لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة القضاء على كافة أشكال التمييز.

وتناقش لجنة النقابات والمجتمع الاهلي تحدي التعاونيات ودور الجمعيات التعاونية في تحقيق اهداف التمسك المستمدامه إلى جانب التشريعات والقوانين المنظمة لعمل الجمعيات.