رئيس الرقابة: صندوق الاستثمار في الذهب يحقق منظومة الشمول المالى

قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن إطلاق أول صندوق للاستثمار في المعدن النفيس، الذهب، يهدف إلى استكمال تحقيق منظومة الشمول المالي.



وأضاف خلال فعاليات مؤتمر إطلاق أول صندوق للاستثمار في المعادن النفيسة إن هناك جهد كبير بذل على مدار السنوات الماضية للخ وج بهذا المنتج.

إنطلقت منذ قليل فعاليات مؤتمر الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم الأحد الموافق 14 مايو 2023 برئاسة الدكتور محمد فريد للإعلان رسميا عن إطلاق أول صندوق للاستثمار في المعادن بشكل رسمي بحضور رئيس البورصة رامي الدكاني والدكتور إسلام عزام وأحمد عبد الرحمن نواب رئيس الهيئة وأحمد أبو السعد الرئيس التنفيذي لشركة أزموت لإدارة الصناديق والمسئولة عن صندوق الاستثمار في الذهب وسامح الترجمان رئيس شركة فولفي المالكة لشركة جولد نت المسئولة عن أنشر أسعار الذهب على موقع البورصة .

ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية في بداية الشهر الجاري على الطلب المقدم من شركة إيفولف أزيموت، وهي شركة مشتركة بين إيفولف القابضة وأزيموت مصر للاستثمار، على إطلاق أول صندوق استثمار بالذهب في مصر.

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، عدة قرارات تنظيمية بشأن تعامل صناديق الاستثمار في المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة، وذلك في ضوء ما تجيزه أحكام المادة (35) من قانون سوق رأس المال لمجلس إدارة الهيئة أن يرخص للصندوق بالتعامل في القيم المالية المنقولة ومن بينها المعادن.

حيث صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 50 لسنة 2023 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 71 لسنة 2021 بشأن ضوابط تعامل صناديق الاستثمار في المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة.