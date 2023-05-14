رئيس تحرير "البوابة نيوز" تشارك في اولي جلسات الحوار الوطني حول الحقوق السياسية والتمثيل النيابي

الأحد 14/مايو/2023 - 12:30 م

شاركت الكاتبة الصحفية داليا عبد الرحيم، رئيس تحرير "البوابة نيوز"، في أولى جلسات الحوار الوطني والتي تناقش الحقوق السياسية والتمثيل النيابي.

وشهد اليوم الأول لجلسات المحور السياسي للحوار الوطني، تخصيص جلستين لمناقشة النظام الانتخابي لمجلس النواب، لتكون القضية الأولى التي تحظى بمشاركة واسعة مع انطلاق المناقشات باللجان.

وأعلن المنسق العام للحوار الوطني، ضياء رشوان، أن ممثلي وسائل الصحافة والإعلام المصرية والأجنبية المعتمدة في مصر، سيحضرون لمتابعة جلسات لجان الحوار الوطني، بدءًا من يوم الأحد الموافق 2023/5/14 الساعة 11 ظهرا، بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر.