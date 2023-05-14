بث مباشر| البابا تواضروس يترأس صلوات القداس الإلهي بكنيسة القديس يوحنا بلاتران

تنقل "البوابة نيوز" فاعليات البث المباشر لصلوات القداس الإلهي من كنيسة القديس يوحنا بلاتران، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، يأتي ذلك بمشاركة عدد من الأباء الكهنة بجانب الشباب الشمامسة المقيمين هناك.



الجدير بالذكر أن قداسة البابا تواضروس الثاني يقوم حاليا بزيارة إلى الفاتيكان للاحتفال بمناسبة مرور ٥٠ عامًا على العلاقات بين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والكنيسة الكاثوليكية.



