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الأحد 14 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

السيسي يشيد بمشروع زراعة «وادي الشيح»: إرادة وإصرار للمستثمر المصري

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنّ مشروع شرق العوينات يدعم زيادة محاصيل معينة تحتاجها الدولة لكي يتمّ الاستفادة منها من السوق المصرية، كما يدعم منتجات استراتيجية مثل القمح الذي تستورد منه مصر كميات كبيرة جدًا، مبينًا أنه كلما تمّ سدّ هذه الفجوة كلما يجرى تأمين القمح كمحصول استراتيجي مهم.

وأشاد الرئيس السيسي، خلال كلمته باحتفال موسم حصاد القمح بشرق العوينات وافتتاح مصنع البطاطس، والتي بثتها «إكسترا نيوز»، بزراعة «وادي الشيح» خصوصًا أن المكان كان يصعب الزراعة به، مشيرًا إلى أنَّ المستثمر المصري استخدم تقنية مختلفة رغم أن الأرض كانت غير صالحة للزراعة وزرعها بالقمح ومحصولات أخرى، وهذا يدل على الإرادة والإصرار واستخدام العلم في محله، إذ تمّ استصلاح 10 آلاف فدان بالمنطقة، موجهًا باستكمال المشروع خصوصًا أنه يوفر فرص عمل للشباب.

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