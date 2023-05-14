بالصور.. ضبط 4 مصانع لإنتاج وتعبئة الأسمدة بدون ترخيص في الجيزة

قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة بحملة مُكبرة إستهدفت كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظة الجيزة .

أسفرت جهود الحملة عن تحقيق النتائج الإيجابية فى مجال حماية الثروة الزراعية "لأسمدة والمُخصبات الزراعية" تم ضبط 4 مصانع لإنتاج وتعبئة الأسمدة والمخصبات الزراعية بدون ترخيص بمضبوطات بلغت 160طن مواد خام تستخدم فى تصنيع الأسمدة والمخصبات الزراعية المغشوشة والمقلدة، 110 طن منتج نهائى لأسمدة ومخصبات زراعية مغشوشة ومقلدة ومجهولة المصدر ومنسوب إنتاجها لكبرى الشركات الإستثمارية المرخصة والمسجلة مُعدة للتعبئة والتداول .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

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