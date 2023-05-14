مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في انقلاب سيارة بترعة جنوب الأقصر

لقي شخص مصرعه وأصيب 3 آخرين، اليوم الأحد، إثر انقلاب سيارة ربع نقل في ترعة أصفون بنطاق مدينة إسنا جنوب الأقصر، وجرى تحرير محضر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات مجلس مدينة إسنا، إخطارا يفيد انقلاب سيارة ربع نقل في ترعة أصفون، علي كوبري القرية مما أسفر عن وقوع حالة وفاة و3 مصابين.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف بإشراف الدكتور معمر عبدالهادي مدير الإدارة العامة لإقليم جنوب الصعيد لمرفق الإسعاف، حيث تبين إصابة 3 أشخاص بإصابات طفيفة متنوعة أنحاء الجسم، ومصرع المواطن "جمعة حسانين مصطفى" 65 سنة، على المعاش، ومقيم قرية ترعة ناصر، وتم إيداع جثته مشرحة مستشفى طيبة التخصصي التابع لهيئة الرعاية الصحية.

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