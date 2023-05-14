اللواء توفيق سامي: زيادة 20 ألف فدان على المساحة المنزرعة بشرق العوينات

أكد اللواء توفيق سامي توفيق، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية، أنه يتم العمل على ترشيد المياه في بعض الزراعات، خاصة في الزراعات التحميلية، مشيرا إلى أن ذلك ساعدنا على زيادة 20 ألف فدان على المساحة المنزرعة في شرق العوينات وتوشكى.

وقال توفيق سامي توفيق، خلال كلمته التي ألقاها، بمؤتمر بدء موسم حصاد القمح بشرق العوينات، وافتتاح مصنع لإنتاج البطاطس، تحت أنظار الرئيس السيسي، أن إجمالي المساحة المنزرعة زادت ووصلت إلى 550 ألف فدان.

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي بدء موسم حصاد القمح بشرق العوينات وافتتاح مصنع إنتاج البطاطس.

