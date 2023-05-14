عضو أمناء الحوار الوطني: تقدمت بمشروع قانون لإنشاء مفوضية منع التمييز

قالت فاطمة خفاجي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنها تقدمت بمشروع قانون لإنشاء مفوضية منع التمييز ، موضحة أن المفوضية موجودة منذ القرن الثامن عشر موجودة فى بلاد عدة وانتشرت الآن فى كل بلاد العالم.

وأضافت خفاجى خلال كلمة لها فى أولى الجلسات النقاشية للحوار الوطنى أنه حان الآوان أن يكون لدينا فى مصر مثل هذه المفوضية، مشيرة الى أن المفوضية لها مميزات، من مهامها أن تجد الحلول السلمية دون اللجوء للقضاء بكافة الوسائل.

وأشارت فاطمة خفاجي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، الى أن من مهام المفوضية أن تعمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان، متابعة:" نأمل أن نتفق على مشروع قانون واحد يقدم لمجلس النواب".