ads
الأحد 14 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

عضو أمناء الحوار الوطني: تقدمت بمشروع قانون لإنشاء مفوضية منع التمييز

الحوار الوطني
الحوار الوطني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قالت فاطمة خفاجي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنها تقدمت بمشروع قانون لإنشاء مفوضية منع التمييز ، موضحة  أن المفوضية موجودة منذ القرن الثامن عشر موجودة فى بلاد عدة وانتشرت الآن فى كل بلاد العالم.

وأضافت خفاجى خلال كلمة لها فى أولى الجلسات النقاشية للحوار الوطنى أنه حان الآوان أن يكون لدينا فى مصر مثل هذه المفوضية، مشيرة الى أن المفوضية لها مميزات، من مهامها أن تجد الحلول السلمية دون اللجوء للقضاء بكافة الوسائل.

وأشارت فاطمة خفاجي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، الى أن من مهام المفوضية أن تعمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان، متابعة:" نأمل أن نتفق على مشروع قانون واحد يقدم لمجلس النواب".   

الحوار الوطني فاطمة خفاجي مفوضية منع التمييز عاجل مجلس النواب