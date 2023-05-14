"الغزل والنسيج" تكرم 70 من عمالها المتميزين تقديرًا لدورهم في خدمة الوطن (صور)

كرمت النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، برئاسة المحاسب عبدالفتاح ابراهيم، الأمين العام للإتحادين العربي والدولي للغزل والنسيج، وعضو مجلس إدارة الشركة القابضه لصناعة القطن، عدد من العاملين المثالين والأم المثالية، على الدور الذي قاموا به طوال مسيرتهم في العمل.

وأكد رئيس النقابة العامة، في بيان له اليوم الأحد، أن تكريم العامل المثالي والأم المثالية، يأتي عرفاناً وتقديراً للدور الذي لعبه هؤلاء في خدمة الوطن، والتضحية من أجل النهوض بهذا القطاع الإستراتيجي الذي شهد كثيراً من التحديات والأحداث الكبيرة، على مدار العشرين عاماً الماضية.

وأضاف الأمين العام للإتحادين العربي والدولي للغزل والنسيج، أنَّ المرأة المصرية كانت ولا تزال حالة فريدة من نوعها وتحمل بين طياتها العديد من التفاصيل العظيمة، مشيرًا إلى أنَّها نبع من الحنان المتدفق الذي يحمل الدفء والحب والأمان بجانب قوة الارادة والإصرار والعزيمة التي جعلت منها ايقونة متفردة لا مثيل لها في مسيرة العمل الوطني والانساني والاجتماعي، مستشهداً ببعض من الأيات القرأنية وأحدايث الرسول (عليه الصلاة والسلام) التي تضمن حق المرأة في الرعاية والاهتمام والتقدير.

وجاء في البيان، أن النقابة العامة كرمت 70 عاملا وأم عاملة من مختلف شركات الغزل والنسيج بالقطاعين العام والخاص، لتفانيهم فى بذل الغالى والنفيس لإعلاء قيمة العمل والانتاج.

واختتم رئيس النقابه العامه كلمته قائلا: “عمال الغزل والنسيج لن يكونوا يوما شوكة في ظهر الدولة المصرية”، مطالبا العمال عدم الاستماع إلي الاصوات الخبيثه التي تنادي بالاضرابات والوقوف عن العمل، موضحا ان الاوطان تبني بالعمل والاجتهاد وليست بالأصوات والنداءات,

وأشار إلى تكليف الفريق القانوني بالنقابة، لاتخاذ كافة الإجراءات للحفاظ علي مكتسبات العمال والدفاع عن حقوقهم المهدرة.

وقال إيهاب البلبيسى، الأمين العام للنقابة العامة للغزل والنسيج، إن العامل الذي يكد ويتعب طيلة العام بهدف كسب رزقه يستحق منا كل التقدير والاحترام، ويجب علينا جميعا أن نقدر جهده ونحتفل به ونشجعه دائما على هذا الجهد المستدام.

وأضاف الأمين العام، أن العامل هو أهم عنصر في سلسلة حلقات الإنتاج وتشجيعنا له وتقديرنا لعمله يعطيه الثقة بنفسه علي بذل المزيد من جهده.

وقال البلبيسي، إن النقابة العامة بقيادة عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة قد نظمت احتفالية لتكريم العمال تقديرا لدورهم العظيم ومجهوداتهم البناءة في هذا الوطن الكبير، مشيرا إلى أن عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة هو الأب والأخ والقائد لجميع عمال الغزل والنسيج والذي حرص على تثقيف أكثر من 10 آلاف عامل من العاملين بالقطاع لتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم نحو شركاتهم وهو من ضحى بحياته من أجل الحفاظ والدفاع عن حقوق وممتلكات النقابة العامة وتعظيم أصولها وممتلكاتها .

وأشار جمال إدريس أمين صندوق النقابة العامة للغزل والنسيج، إلى أن التاريخ قد سجل بحروف من نور دور كل العمال المشهود لهم في بناء هذا الوطن الأمين على مر الزمان والعصور فالحضارة المصرية الخالدة منذ فجر التاريخ وحتى الآن تتحدث عن تقديس المصريين للعمل والعامل بشكل خاص .

وأضاف أمين الصندوق, أن الزميل عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة، حرص على تكريم زملائه العاملين والعاملات احتفاءً بعيد العمال وتكريم الأم المثالية خلال صرح عظيم أقيم داخل النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج.

وأوضح إدريس، أن رئيس النقابة وأعضاءها قاموا جميعا بتحديث النقابة العامة وحوسبتها وتغيير نظامها إلى التعامل عن طريق الحاسب الآلي، واسترداد ممتلكاتها وأموالها المنهوبة منذ عشرون عاما كل ذلك بالقانون .

وتقدمت منى القصبى سكرتيرة المرأة للنقابة العامة للغزل والنسيج، خالص التحية والتقدير للمرأة وخاصة المرأة العاملة قائله: "كل عام وأنتن مبعث فخر واعتزاز، كل عام وأنتن رمزا للتضحية والرحمة، كل عام وأنتن مصدر السعادة والبهجة والداعمة دائما فى وقت الشده.

وأضافت سكرتيرة المرأة، يزداد فخري كإمرأة لما وصلت اليه المرأة من إنجازات فى جميع المجالات بمختلف أعمالها، وأن المرأة فى جميع أدوارها أثبتت مرة تلو الأخرى أنها معين لا ينضب من الوعي السليم ومزيج فريد من العقل والقلب مما جعلها نبراسا للأسرة، وأنه منذ بناء الحضارة كانت المرأة ظهيرا قويا ومساهمة دائما فى دفع اقتصاد الوطن لتحقيق النمو المنشود.

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