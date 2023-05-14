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الأحد 14 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الانتخابات التركية| أردوغان وزوجته يدليان بصوتيهما .. فيديو

أردوغان وزوجته
أردوغان وزوجته
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أدلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وزوجته أمينة أردوغان، بصوتيهما في الانتخابات التشريعية والرئاسية في البلاد.

وظهر أردوغان برفقة زوجته أمينة أردوغان داخل مركز الاقتراع، حيث ظل منتظرا دوره مع زوجته للتصويت في الانتخابات.

يذكر أن أردوغان يواجه حالة من الغضب في الداخل التركي بسبب تعامله مع ملفات مهمة وعلى رأسها الملف الاقتصادي والوضع الداخلي عقب الزلزال المدمر في البلاد.  

وفتحت مراكز الاقتراع في تركيا أبوابها صباح اليوم الأحد، وذلك في الانتخابات التشريعية والرئاسية المهمة في البلاد.

ويتنافس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والذي يتقلد منصبه منذ أكثر من عقد، مع زعيم المعارضة التركية كمال كليتشدار أوغلو. 

الانتخابات التركية الانتخابات التشريعية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان