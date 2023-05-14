الانتخابات التركية| أردوغان وزوجته يدليان بصوتيهما .. فيديو

أدلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وزوجته أمينة أردوغان، بصوتيهما في الانتخابات التشريعية والرئاسية في البلاد.

وظهر أردوغان برفقة زوجته أمينة أردوغان داخل مركز الاقتراع، حيث ظل منتظرا دوره مع زوجته للتصويت في الانتخابات.

يذكر أن أردوغان يواجه حالة من الغضب في الداخل التركي بسبب تعامله مع ملفات مهمة وعلى رأسها الملف الاقتصادي والوضع الداخلي عقب الزلزال المدمر في البلاد.

وفتحت مراكز الاقتراع في تركيا أبوابها صباح اليوم الأحد، وذلك في الانتخابات التشريعية والرئاسية المهمة في البلاد.

ويتنافس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والذي يتقلد منصبه منذ أكثر من عقد، مع زعيم المعارضة التركية كمال كليتشدار أوغلو.