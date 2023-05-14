مصرع شخص في انقلاب ميكروباص بمنطقة التوسعات الشمالية في أكتوبر

لقي أحد الأشخاص مصرعه في حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بمنطقة التوسعات الشمالية بمدينة 6 أكتوبر بنطاق محافظة الجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوقوع حادث مروري بمنطقة التوسعات الشمالية بمدينة 6 أكتوبر، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطاره وانقلاب السيارة ونتج عن الحادث مصرع أحد الأشخاص جري نقل الجثة إلي ثلاجة مستشفي 6 أكتوبر المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.